الأمطار تضرب الإسكندرية و5 مدن ساحلية.. وغدا بداية الموجة الصعبة

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رصد أمطار متوسطة إلى غزيرة على قطاع المنتزه شرق الإسكندرية، وسقوط أمطار خفيفة على وسط الإسكندرية من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار على 5 مدن ساحلية أخرى بجانب الإسكندرية في الوقت الراهن.

الأمطار تضرب 6 مدن ساحلية.. أبرزها الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، منذ قليل، فإن آخر صور للأقمار الصناعية تُشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وهم: «الإسكندرية، ومرسى مطروح، الضبعة، والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، السلوم» ومناطق من سواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية لمدة أسبوع

تأتي تلك الأمطار كبداية لتوقعات هيئة الأرصاد بأن تشهد الإسكندرية غدا السبت، أجواءًا شتوية صعبة وعودة الأمطار الغزيرة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك بعد اعتدال نسبي على مدار يومين، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لمدة أسبوع حسب توقعات الأرصاد الجوية، وهي التي بدأت منذ مساء اليوم وتزداد حدتها غدا السبت.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب الأرصاد فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد تقلبات عدة ينتج عنها 5 ظواهر جوية تتمثل في أجواء باردة وأمطار وشبورة وشدة رياح وارتفاع أمواج.