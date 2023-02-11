انطلاق الفصل الدراسي الثاني في بعض المحافظات اليوم

ينطلق اليوم أول أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023، في المدارس التي لا تطبق إجازة السبت بعدد من المحافظات وهي: «الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية»، فيما تنتظم الدراسة غدا الأحد في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية وفقا للخريطة الزمنية للعام الحالي.

الحصة الأولى بالفصل الدراسي الثاني عن تضحيات الشرطة

وتبدأ الحصة الأولى بأول يوم بالفصل الدراسي الثاني 2023، لجميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام، عن دور تضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وذلك في أطار الاحتفال بعيد الشرطة.

ومن جانبه أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وتواصلها الدائم لحظة بلحظة بغرف عمليات الإدارات التعليمية، والمتابعة الدورية علي المدارس للتأكد من سير العملية التعلمية بانضباط، وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وحل المشكلات، مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من الأمراض التنفسية وفيروس كورونا.

تحية العلم وتسجيل الغياب

ووجهت وزارة التربية والتعليم، علي الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري، ومتابعة الغياب والتسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعياً لجميع المراحل التعليمية، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية وتفعيل الإجراءات العقابية، وبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من اليوم الرياضي والثقافي بنسبة ٧٥%.

تسليم الكتب الدراسية

وشددت وزارة التعليم، علي تسليم الكتب الدراسية للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2023، وتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول للطلاب ، وبدء البرنامج العلاجي مع الطلاب الضعاف، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي للطلاب .

حذر العقاب البدني

وحذرت وزارة التعليم، المدارس من استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتوجيه الطلاب وتوعيتهم بالإجراءات والتعامل مع الكوارث الطبيعية (الزلازل السيول)، بالإضافة إلي خطورة الألعاب الإلكترونية.