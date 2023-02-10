التعليم تضع 20 إجراء لبدء الفصل الدراسي الثاني 2023 قبل انطلاقه غدا

ساعات قليلة تفصلنا علي بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر أن يبدأ غدا السبت، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي في المدارس التي لا تطبق إجازة السبت.

بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 .. السبت

فيما تنتظم الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2023، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية يوم الأحد 12 فبراير المقبل وسط توجيهات مشددة من وزارة التربية والتعليم حول متابعة جاهزية المدارس للبدء في الفصل الدراسي الثاني.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مشددة للمديريات والمدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني بانضباط وهي كالتالي:-

- تكليف مدراء العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي والشهادة الإعدادية ومتابعة المدارس التي لم تحقق النسب المقبولة ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب المنخفضة.

- مناقشة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني والتنبيه، مشددا على الاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس.

تسليم الكتب للفصل الدراسي الثاني

- تكليف مدراء العموم بمتابعة المدارس والتنبيه على الانتهاء من المناهج وفقا للخطة الموضوعة .

- المتابعة الدقيقة للمدارس والتأكيد على الالتزام بمواعيد دخول وخروج الطلاب .

- متابعه تسليم الكتب للفصل الدراسي الثاني من أول يوم في الترم الثاني.

- متابعة سد العجز من قبل التوجيهات .

- تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء في حال حدوث كوارث وزلازل ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة .

- التأكيد على تواجد الحراسة الليلية منعا للسرقات .

تفعيل المجموعات الداعمة

- التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية ونظافة الفصول ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصا على سلامة الطلاب .

- الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وانها ستكون داخل نفس المدارس لطلاب النقل واختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادات .

- تقييم مديري الإدارات وحركة تغيير وتدوير للقيادات بناء على تقييم الأداء بنهاية الفصل الدراسي الثاني .

- الانتهاء من حركة التنقلات لتسكين المعلمين الجدد مع التنسيق وفقا لأعدادهم في كل مديرية .

- التشديد على استلام الطلاب للكتب الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني .

متابعة الغياب اليومي

- تشديد متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية.

- تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية.

- تفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس.

- إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس في منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس .

- إجراء امتحان شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر إبريل في منهج شهر مارس وأول إبريل.

- التشديد على عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي .