لطيفة بعد زيارة حلمي بكر: قريب جدا هيكون معانا خارج المستشفى

حرصت الفنانة لطيفة، على زيارة الموسيقار حلمي بكر، الذي يتواجد حاليا في العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

ونشرت لطيفة عبر حسابها على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعها بحلمي بكر، وعلقت عليها: «سعيدة جدا إني اتطمنت على الفنان الكبير حلمي بكر، وبطمنكم، هو بخير، وقريب جدا هيكون معانا برة المستشفى إن شاء الله».

الحالة الصحية لحلمي بكر

وما زال الموسيقار حلمي بكر، يتواجد في العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية، وعودته مرة أخرى إليها منذ أيام قليلة.

وفي فجر 20 يناير الماضي، شعر الموسيقار حلمي بكر، بآلام شديدة دخل على إثرها المستشفى، ليشخص الأطباء حالته باحتباس سوائل في الجسم ومشاكل في الكلى، إذ قضى أسبوعا داخل العناية المركزة تحت إشراف الأطباء، ليخرج بعدها إلى العناية المتوسطة بعد استقرار حالته الصحية، لكنه عاد مرة أخرى للعناية المركزة بعد أيام، حسبما صرح صديقه المقرب الدكتور نور أبو حساب، لـ «الوطن».