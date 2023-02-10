أحمد آدم في «آدم شو»: عمرو دياب وتامر حسني في فرح واحد.. كان ناقصهم عبدالحليم

قال الفنان أحمد آدم، إن الفنان عمرو دياب والفنان تامر حسني، شاركا في أحد الأفراح مع محمد منير وحماقي ومصطفى قمر وحميد الشاعري، متابعا «كان ناقصهم عبد الحليم حافظ، والناس دي كلها لو مش جاية مجاملة للفرح كان اتكلف كتير أوي حوالي مليار جنيه، ولو ابن رئيس مجلس إدارة الكوكب مكانش اتجمع كل الناس دي في فرحه».

أحمد آدم: اللي راحوا الفرح وفروا تذاكر حفلات بمبالغ كبيرة

وتابع «آدم» خلال تقديمه برنامج «آدم شو»، والمذاع على قناة «الحياة»، «المعازيم اللي راحو الفرح وفروا تذاكر حفلات بمبالغ كبيرة جدا، والله فرحان وبحب الأفراح»، مضيفا: «فيه تريند جديد لشات إلكتروني مع الذكاء الاصطناعي المفروض إنه زي الإنسان في الرد والكلام واللى اخترعوه فرحانين بيه جدا لحد مانزل مصر والمصريين سألوه أسئلة صعبة جدا لا يمكن فهمها أو التعرف عليها وكان الرد المعلومات غير واضحة».

اكتشفنا إن فيه واحد اخترع جهاز بيبتكر أعذار للشغل

وأضاف الفنان أحمد آدم، لما بنبقى مش عاوزين نروح الشغل بنخترع أعذار، واكتشفنا إن فيه واحد اخترع جهاز بيبتكر أعذار للشغل ويقولك نسبة نجاح العذر المقدم للشغل».