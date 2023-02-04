موعد عرض برنامج «آدم شو» للفنان أحمد آدم على شاشة قناة «الحياة»

بدأت شاشة قناة «الحياة»، بإذاعة أولى حلقات برنامج «آدم شو»، الأسبوع الماضي، حيث يعتبر أضخم برنامج كوميدي، ويعود من خلال الفنان أحمد آدم للبرنامج، بعد غياب 5 سنوات عنه.

موعد عرض برنامج آدم شو على قناة الحياة

ويذاع برنامح «آدم شو»، كل خميس وجمعة الساعة العاشرة مساء، حصريا على شاشة قناة «الحياة»، بينما يدور البرنامج في إطار كوميدي ساخر، عن طريق تناول بعض ظواهر وسلوكيات المجتمع.

بينما قال أحمد آدم، عقب ظهوره في الحلقة الأولى من برنامج «آدم شو»، يوم الخميس الماضي، «الأخبار كلها عشوائية، وآخر خبر قالك ده أحمد آدم قاعد في المنتجع بتاعه في سيوة».

وأضاف أحمد آدم: «العشوائية هتموتنا كلنا، بعد ما قضينا على العشوائية في المباني والمساكن والأحياء.. نسينا نعمل إزالة للعشوائيات اللي جوانا».

تفاصيل برنامج «آدم شو»

جدير بالذكر أن برنامج «آدم شو» هو جمع بين الاستاند آب كوميدي والأغنيات، إلى جانب استضافته أحمد آدم لأشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا، بينما يرصد أهم الأحداث التي تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليا أو عالميا، فضلا عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكي فيها ما يحدث في العالم.