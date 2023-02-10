إصابة 4 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ «مشاجرة وتناول أدوية بالخطأ»

أُصيب 4 أشخاص في حوادث متفرقة، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، وذلك بنطاق مركزي «سيدي سالم، وكفر الشيخ»، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في حوادث متفرقة بمركزي «سيدي سالم، كفر الشيخ».

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، «م.ح.م»، 45 عاماً، من مركز سيدي سالم، بهبوط في الدورة الدموية، لسقوطه في بحر، وتُبذل جهود لإنقاذه، وحالته العامة مستقرة، و«ف.ع.أ»، 34 عاماً، باشتباه تسمم، لتناول أدوية بطريق الخطأ.

كما أُصيب كل من، «ع.ا.ر.ع»، 25 عاماً، من قرية نصرة، بمركز كفر الشيخ، و«أ.ح.م»، 16 عاماً، من قرية إسحاقة، بمركز كفر الشيخ، بجروح وكدمات فى مشاجرة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.