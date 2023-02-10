السيطرة على حريقين في مصنع أحذية بسهل الطينة ومنزل بعرب بورسعيد

نشب حريقين مساء اليوم، أحدهما ضخم في مصنع أحذية بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد بسبب ماس داخل مولد كهربائي، وآخر في منزل بحي العرب ولم يسفر الحريقان عن إصابات بشرية أو اختناقات

إخطار بالحريقين

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد يفيد باندلاع حريق كبير في مصنع أحذية بالكامل بمنطقة شرق بورسعيد.

على الفور انتقلت 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المصانع الأخرى المجاورة.

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارًا بحريق داخل منزل بتقاطع شارع الجعفرية والورشة بحي العرب وانتقلت سيارتان إطفاء للسيطرة على الحريق.

ونجح رجال الإطفاء في إخماد الدخان بمواد كيميائية لمنع انتشار الحريقين وتصاعد النيران مرة أخرى.

فصل الكهرباء والغاز الطبيعي

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي والإسعاف إلى مكانين الحادثين حيث جرى فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن منطقتي الحادثين لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريقين