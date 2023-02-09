إخماد حريق محدود بدير جبل الطير بالمنيا.. اندلع بحشائش جافة

أخمدت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الخميس، حريق محدود اندلع بحشائش جافة عبارة عن حلف وهيش، بالقرب من السلم الأثري داخل دير السيدة العذراء، بجبل الطير في مركز سمالوط، بشمال المنيا، دون إصابات بشرية، أو خسائر مادية.

حريق محدود بدير جبل الطير

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق محدود في منطقة دير جبل الطير، بشرق النيل، أمام مركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بأعشاب وحلف وهيش جاف، بالقرب من السلم الحجري، المعروف بسلم الهروب، داخل جبل الطير، وتم إخماده والسيطرة عليه، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

إخماد حريقين في منزل ومصنع أسمنت

وأخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، أمس، حريقين الأول نشب داخل فرن فحم بمصنع الأسمنت الأبيض في قرية بني خالد بمركز سمالوط، بسبب ماس كهربائي، والثاني اندلع بمنزل مكون من 3 طوابق بعزبة بدوي في غرب مدينة المنيا، وأسفر عن إصابة ربة منزل، واحتراق مطبخ وأنتريه وغرفة نوم بالطابق الأرضي.