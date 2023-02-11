«تعليم البحر الأحمر» تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا

أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جاهزية مدارس البحر الأحمر لبدء الدراسة في أول أيام الترم الثاني غدا الأحد، مع التشديد على مراجعة إجراءات الأمن والسلامة المهنية بالمنشآت المدرسية، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لانتظام سير العملية التعليمية.

استعدادت تعليم البحر الأحمر للترم الثاني

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، استعداد مدارس البحر الأحمر لبدء الدراسة غدا الأحد بالانتهاء من التجهيزات المدرسية ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة المهنية والتدريب على خطط الحماية والإخلاء للطلاب والمدرسين في حالة حدوث أي كوارث، والتنسيق مع رؤساء المدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أي خطر يهدد أمن وسلامة الطلاب والعاملين في المنظومة التعليمية.

التسجيل الإلكتروني للغياب

كما أكد وكيل تعليم البحر الأحمر على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وتفعيل الإجراءات العقابية للغياب والتأكيد، وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

فتح باب التظلمات لامتحانات شهادة الإعدادية

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أعلنت عن فتح باب تلقي التظلمات لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي الحالي الخميس الماضي، ويستمر لمدة 15 يوما.