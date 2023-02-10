جابر القرموطي: هناك تقارب بين الصحف في الفكر والاشادة

أثنى الإعلامي جابر القرموطي على الروح الجديدة التي تسري حاليًا بين الصحف المصرية وخاصة الإشادات المتبادلة بين الصحف الخاصة في مصر، وذلك خلال حلقة برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc».

تقارب بين الصحف

وقال القرموطي «هناك تقارب بين الصحف في الفكر وتقارب في الإشادة.. فالدستور تشيد باليوم السابع واليوم السابع تشيد بجريدة الوطن وجريدة الوطن تشيد بصحيفة أخرى».

وأضاف القرموطي: «أتمنى أن يعم هذا الاندماج في المدارس الصحفية القديمة مثل الأهرام والأخبار والجمهورية لتنصهر تلك المؤسسات فيما بينها فكريا».

أنحني احترامًا لكل الزملاء في هذه الصحف

وقدم القرموطي الشكر للعاملين بالصحف الخاصة التي تتبادل الإشادات مضيفًا «لازم أنحني احترامًا لكل الزملاء في هذه الصحف لأنك بتدي رسالة للأجيال إن احنا واحد وإن احنا بندافع عن كيان الدولة المصرية وإن احنا بندافع عن عمق الدولة المصرية وإن احنا بندافع عن أمن الدولة المصرية وواستقرار الدولة المصرية لتظل تلك التجربة شاهدة».

وتابع: «أنا النهاردة بشيد بجريدة الوطن والدستور والمصري اليوم والشروق والأهرام والأخبار والجمهورية ومعنديش مشكلة».