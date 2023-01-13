ضبط «هيروين وحشيش» بـ 2.8 مليون جنيه في حملة بالشرقية والإسماعيلية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (أبوحماد – أبوصوير) بنطاق محافظتى "الشرقية ، الإسماعيلية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام ومديريتى أمن (الشرقية - الإسماعيلية) تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى: مديرية أمن الشرقية :ضبط (عنصرين إجراميين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحماد وبحوزتهما (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وفى الإسماعيلية تم ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من عدد 3 أشخاص حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير. وبحوزتهم (عدد 40 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام–عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول) .وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,830,000 مليونين وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.