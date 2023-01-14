ضبط 160 طربة «حشيش» و5 كيلو «هيروين وهيدرو» و1000 قرص مخدر في المحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن القاهرة

ضبط عنصر إجرامي، حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 70 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 7 كيلو جرامات، وطبنجة صوت.

مديرية أمن البحيرة

ضبط عنصر إجرامي «له معلومات جنائية»، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته 27 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات.

مديرية أمن الغربية

ضبط 3 عناصر إجرامية «لهم معلومات جنائية» حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتهم 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.5 كيلو جرام، وسلاح أبيض، وضبط عنصر إجرامي «له معلومات جنائية» حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

مديرية أمن المنوفية

ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزتهما 1000 قرص مخدر لعقار «تامول»، وسلاح ناري وعدد من الطلقات.

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله «توك توك» بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام.

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط عنصر إجرامي «له معلومات جنائية» حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو، وزنت 2 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام وسلاح أبيض.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أجا، وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش، وزنت 1 كيلو جرام.

مديرية أمن السويس

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام.

مديرية أمن بورسعيد

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزهور، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام.

مديرية أمن أسيوط

ضبط إحدى السيدات وعنصرين إجراميين «لهما معلومات جنائية»، حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام، وعدد من الأقراص المخدرة لعقار «تامول»، و3 أسلحة بيضاء.

مديرية أمن المنيا

ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات، بدائرة مركز شرطة مغاغة، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 850 جراما.

منطقة السحر والجمال

ضبط عنصرين إجراميين، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام، وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهتهم جميعاً بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.