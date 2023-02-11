تشييع جنازة 3 من ضحايا عقار دمنهور المنهار بينهم طفلين شقيقين

شيع المئات من أهالي مدينة دمنهور، قبل قليل، جثامين 3 أشخاص بينهم طفلين شقيقين وسيدة مسنة، لقوا مصرعهم في انهيار عقار جراء انفجار أسطوانة غاز.

وقالت مصادر، إن المتوفين الذين شيعت جنازتهم هم: «ياسين أحمد بيومي، ويوسف أحمد بيومي، وعطيات محمد»، وهم من ضحايا حادث عقار دمنهور المنهار، والذي راح ضحيته 6 أشخاص فيما أصيب 23 آخرين، خرج منهم 17 حالة من مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تشييع جثامين ضحايا حادث عقار دمنهور المنهار

صراخ وعويل شهدته منطقة أبو ريش، محل واقعة انهيار عقار دمنهور أثناء تشييع جثمان طفلين وسيدة مسنة إلى مثواهم الأخير، بمقابر عائلتهم وسط حالة انهيار لدي أهلهم وذويهم، من هول الفاجعة.

إخطار بانهيار عقار دمنهور

البداية عندما ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة أبو الريش، جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزل، ما أدى إلى وقوع وفيات ومصابين.

وعلي الفور جري الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى فرض كردون أمني حول العقار وفصل المرافق وأسفرت جهود قوات الأمن عن انتشال 23 مصابًا و6 وفيات.

والوفيات هم كل من «يوسف أحمد بيومي، ياسين أحمد بيومي، عطيات محمد عوده، طه أشرف المهدي، أشرف المهدي، إسلام أشرف المهدي».