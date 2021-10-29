انهيار شرفة عقار في دمنهور وقوات الأمن تفرض كردونا حوله

انهارت، قبل قليل، شرفة عقار مكون من أرضي وأربعة طوابق بشارع الأنصاري بمدينة دمنهور، وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وجرى فرض كردون أمني وفصل المرافق عن المكان.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بانهيار شرفة منزل بشارع الأنصاري، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عرض العقار على لجنة الإنشاءات

وجار عرض العقار علي لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لحماية السكان والمارة، وعاينت لجنة الأزمات والكوارث برئاسة المهندس محمد عباس بمعاينة المنزل، وتبين أنه مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان، وصادر له قرار إزالة في وقت سابق.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

انهيار عقار بدمنهور

يذكر أن شارع السجن القديم بمدينة دمنهور شهد في وقت سابق انهيار عقار مكون من 5 طوابق، وأسفر الانهيار عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة بأنحاء الجسم.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإزالة عدد 9 عقارات مجاورة لعقار شارع السجن المنهار، بعد أن صدرت لهم قرارات إزالة.

تقنين أوضاع العقارات

كما وجه «آمنة» بتقنين أوضاع عدد من العقارات الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز وذلك حفاظا على أرواح السكان، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات المحافظة لبداية فصل الشتاء، إذ تستعد شتي الجهات المعنية لاستقبال موسم سقوط الأمطار.