أعلنت وزارة الدفاع العراقية، انطلاق 42 شاحنة إغاثية نحو سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وقالت الدفاع العراقية، في بيان، إن قافلة المساعدات الإنسانية والاغاثية تضاف إلى جهود العراق الجوية الذي قدمته الوزارة في وقت سابق، في فتح جسر جوي تضمن 24 رحلة جوية لنقل المساعدات وإعادة العائلات العراقية الناجية.

استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض

واستمرت عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض جراء زلزال سوريا، فيما أشار مدير «الدفاع المدني» السوري اللواء صفوان بهلول، إلى احتمال وجود أحياء رغم ضعفه.

وأضاف بهلول، أن السلطات انتشلت من مبنى «الريحاوي» المتهدم في «جبلة»، 34 جثماناً و11 أحياء ومازال هناك 9 عالقين تحت الأنقاض، وفقا لما ذكرته وكالة «سانا» السورية.

من جانبها، أنقذت روسيا، 47 شخصا من تحت الأنقاض، فيما قدم عناصر الجيش الروسي، مساعدات طبية لـ 240 مواطنا سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ونظمت وزارة الدفاع الروسية، توزيع 44.5 طن من المساعدات الإنسانية على المحتاجين، وقرر الجيش، فتح مستودعاته الاستراتيجية في «قاعدة حميميم» وبدأ بتوزيعها بشكل عاجل على متضرري زلزال سوريا في «اللاذقية» الواقعة غرب سوريا.