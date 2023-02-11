حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار.. تحذير مهم لـ3 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، وأماكن سقوط الأمطار والتي تكون غزيرة على 3 محافظات، إذ حذرت الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وتشير التوقعات إلى سقوط الأمطار متوسطة على باقي المحافظات وسط موجة من الصقيع والرياح التي تضرب السواحل الشمالية الغربية والشرقية، كما أن فرص سقوط الأمطار اليوم تمتد إلى القاهرة الكبرى، وعدد محافظات جنوب الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار ذكر خبراء الأرصاد الجوية تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، الإسكندرية، البحيرة» إلى سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق منهم مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وسط طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارًا، وتكون الغيوم الجزئية.

مناطق سقوط الأمطار

كما كشف بيان حالة الطقس اليوم عن أماكن سقوط الأمطار في محافظات القاهرة الكبرى، ووجود فرص سقوط أمطار ليلًا وتكون متوسطة.

وتشير التوقعات إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع طقس مشمس نهارًا دافئ بارد ليلاً وانعدام فرص سقوط الأمطار.

كما تسقط الأمطار اليوم على بورسعيد، السويس، مع تكون الغيوم ونشاط للرياح وطقس بارد ليلاً مع نهارًا، وتشهد أيضا محافظات جنوب الوجه البحري سقوط أمطار متوسطة مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وطقس غائم نهارا مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وتشهد محافظات شمال الصعيد طقس بارد ليلا ونهارًا حيث سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في أسيوط 5 درجات مئوية، مع انعدام فرص سقوط وكذلك في محافظات جنوب الصعيد التي تشهد طقس مشمس نهارا.