عبدالله الرويشد لـ أنغام: عمار الشريعي لحن أغنية «استحملك» في جلسة واحدة

حكى الفنان عبدالله الرويشد عن الموسيقار الراحل عمار الشريعي وذلك خلال لقائه مع الفنانة أنغام في برنامجها «أنغام» المذاع عبر فضائية «DMC».

وقال «الرويشد» إنه كان يحب الموسيقار الراحل عمار الشريعي وكان يحب أغاني المسلسلات التي كان يلحنها، لافتًا أنه كان معجب بإمكانيات عمار الشريعي وقدرته على النقل بين المقامات المختلفة.

عمار الشريعي طلب منه كلمات ليلحنها

وأكد الرويشد أنه قابل عمار الشريعي وفوجئ بطلب الشريعي بأن يعمل معه ليرد عليه قائلًا: «انا عايز اشتغل معاك انا اتشرف» مشيرًا أن عمار الشريعي طلب منه كلمات ليلحنها.

وأشار الرويشد أن الفنان الراحل عمار الشريعي كان يسميه «دول» وكان يطلق هو عليه «مور»، لافتًا إلى أنه اصطحب بدر بروسلي وذهب لمنزل الشريعي لتلحين أغنية «استحملك» وبالفعل لحنها عمار الشريعي في جلسة واحدة رغم انها أغنية باللهجة الكويتية بسبب اقتراب اللهجة الصعيدية من اللهجة الكويتية.

وحكى الرويشد عن كواليس تلحين الملحن الراحل عمار الشريعي له مضيفًا: «لما تشوفي عمار وهو بيلحن تعابير وشه بتخوف وبيبقى في دنيا تانية خالص»، لافتًا إلى أن الشريعي كان لديه القدرة على تصليح أجهزة الكمبيوتر.