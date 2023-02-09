عبد الله الرويشد لـ أنغام: الموسيقار المصري حمادة النادي علمني الغناء

قال الفنان عبد الله الرويشد، إن الموسيقار الكويتي راشد الخضر إنسان موسيقي وسابق عصره بنقلاته الموسيقية المختلفة، «عزف مقطوعاته الموسيقية مختلف تماما على المسرح، لأنه إنسان موسيقي شاطر، وعنده فكر غير تقليدي وخياله واسع جدا».

الموسيقار شعبان أبو السعد

أوضح «الرويشد»، خلال استضافته ببرنامج أنغام المذاع على فضائية «DMC»، أنه بدأ العمل مع الخضر بعدما طلب منه تلحين أغنيتي رحلتي وسكة سفر، وأول تسجيل كان في ماسبيرو مع الموسيقار شعبان أبو السعد، «فجأة لقينا راشد مختفى، ولقيناه موجود عند الموسيقار حمادة النادي، وفورا سجلنا معاه، وكانت بداية معرفته به وأصبح بعد ذلك مدرسي وعلمني إزاي أغني».

مايستروا الحفلات

وأشار الفنان عبد الله الرويشد، إلى أن أول أغنية سجلها مع الموسيقار حمادة النادي كانت أغنية «رحلتي»، متابعا «كنت مرتبك لأنها أول أغنية أسجلها، وبعد كده اشتغلنا مع بعض في كل حاجة وهو كان مايستروا الحفلات، وعازف الكمانجا بشكل عام مايستروا شاطر لأنه عارف أبعاد المزيكا كويس زي سليمان الملة، وظهر أيضا حبه لـ ليلى مراد في أعماله الفنية».