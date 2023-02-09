الفنان عبد الله الرويشد لـ«أنغام»: أنتِ أفضل من غنى وأبدع بالخليجي

قال الفنان عبد الله الرويشد، إن أنغام بالنسبة له توأمه في الغناء، وأول أغنية سمعها لها كانت أغنية «لا تغيب»، متابعا:«لفت نظري وشوفت إن في صوت بيعبر عن إحساسي، وكأني أنا اللي بغني، وبعتبر أنغام محطة لازم نلتفت لها في الغناء الخليجي والمصري، فهي من أفضل من غنى بالخليجي وأبدعت».

التحول من الموسيقى إلى الغناء

وأوضح «الرويشد» خلال استضافته ببرنامج أنغام المذاع على فضائية «DMC» أن حضور أنغام في الكويت كانت بمثابة فرحة كبيرة، وحاولنا نشارك أكبر عدد من الفنانين في هذا اللقاء، مضيفا: «أنا كنت خايف من التحول من الموسيقى إلى الغناء، وكانت وزارة التربية تستعد بأوبريت وطني ودعوني للغناء، وتفاجأت ولكن شاركت بالعزف ومع الوقت وجدت نفسي في الغناء أفضل من العزف».

عزف العود

وأشار الفنان عبد الله الرويشد إلى أنه كان يشارك أصدقائه في الدراسة بالغناء، ووجد نفسه في الغناء أفضل وعمره 15 عاما، وسجل شريط وهو يعزف العود الذي علمه إياه أخيه الراحل محمد الرويشد.

وأوضحت أنغام أن غنائها بجانب الروشيد في الكويت كان نقلة لها في تاريخها الغنائي: «كنت صغيرة ومش مدركة حجم الموقف والمسؤولية وفعلا كان حلم، وفرصة كبيرة بالنسبة لي وكانت بداية عظيمة لي مع الجمهور الكويتي».