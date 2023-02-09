عبد الله الرويشد لـ أنغام: الموسيقار عبد الوهاب الصوت المفضل لي

قال الفنان عبد الله الرويشد، إنه من أسرة بسيطة موسيقيا، لكن كان أشقائه يعزفون وكان يسمع عبدالوهاب ووردة وأم كلثوم ونجاة وعبدالحليم حافظ، مضيفا «كارم محمود كان ينقل لنا اسطوانات الغناء، وعبد الوهاب الأقرب لي وبحب صوته وأدائه، خاصة حرف الياء الذي اعتبره حرف مخيف من عظمته».

أغاني عبدالوهاب

أوضح «الرويشد» خلال استضافته ببرنامج أنغام المذاع على فضائية «DMC»، أنه بدأ بحفظ ألحان أغاني عبدالوهاب، والتقى به عام 1992 قبل وفاته، وأجريت حوارا عبر الراديو قبل لقائه، وقلت عنه اخطبوط وطلب لقائي، «أول ما دخلت بيته، قالى أهلا بالاخطبوط، وضحك، وكانت مقابلة تاريخية بالنسبة لي، وقالي صوتك لا يقبل الجماح».

أغنية «لمنى بشوق»

قدم الفنان عبد الله الرويشد، أغنية «لمنى بشوق» من كلمات: عذارى، وألحان: خالد الشيخ، وتقول كلماتها : «لمني بشوق واحضني.. بعادك عني بعثرنيسلطني في صقيع الموت.. ورد تالي بهجير الشوق ذوبني.. تعال طفي النار الي تسعر.. لمني بشوق واحضني.. غرقني ببحر عينك .. نسيني الألم كلهتقرب والعتب خله».

وأوضحت أنغام، أن أول أغاني الروشيد التي أعجبتها كانت من ألحان الموسيقار الراحل سليمان الملة، واليوم يكتمل الحلم بلقاء الروشيد.