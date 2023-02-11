عبدالله الرويشد لـ أنغام: الأبنودي شجعني على الأغاني الواقعية الصعبة

حل الفنان عبدالله الرويشد ضيفًا على الفنانة أنغام في برنامجها «أنغام» المذاع عبر فضائية «DMC».

وأثنى الرويشد على الملحن خالد الشيخ، مشيرًا إلى أن أغلب جمله الموسيقية تذهب ناحية الرحبانية ووصفه بأنه موسيقي شاطر وملحن عظيم.

أصعب ما كان في الأغنية هو الكوبليه الأخير

وتحدث الرويشد عن أغنية «صدقيني» مشيرًا إلى أنها كانت أغنية صعبة عليه وأن أصعب ما كان في الأغنية هو الكوبليه الأخير بسبب، انتقاله من مقام موسيقي لآخر، خاصة حينما كان يواجه صعوبة في غناء هذا المقطع على المسرح أمام الجمهور.

واعتبر الرويشد أن أنغام هي تؤام صوته الغنائي، وتحدث عن الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي والذي شجعه ليغني بعض الأغاني الواقعية الصعبة ومنها أغنية «اللهم لا اعتراض»، مؤكدًا أن الأبنودي شجعه على تأدية هذه الأغنية وأعطاه تعبيرات جديدة عليه ليقولها في الأغنية نظرًا لواقعية كلام الأغنية، والتي لحنها الملحن الراحل جمال سلامة.