إدارة الكوارث التركية: 1700 هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر

أعلنت إدارة «الكوارث والطوارئ» التركية «أفاد»، تسجيل السلطات 1700 هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وأوضح «مركز رصد الزلازل الأورو متوسطي»، ان الزلزال وقع على عمق 2 كيلومتر.

كما شهد وسط تركيا، هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر. وكان «الزلازل الأورومتوسطي»، أعلن في وقت مبكر من اليوم السبت، عن هزة أرضية بقوة 3.4 درجة، في شرقي تركيا، موضحا أن الهزة وقعت على عمق 2 كيلو مترات.

من جانبها، أوقفت السلطات التركية، متعهد مبنى «رونيسانس» السكني مؤلف من 12 طابقا ضم 250 شقة في «هاتاي» في جنوب شرق تركيا انهار جراء الزلزال المدمر، لدى محاولته مغادرة البلد إلى جمهورية الجبل الأسود «مونتينيجرو» ، وقدرت وسائل إعلام 800 شخص تحت أنقاض مبنى

وكان لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو الذي يلعب لصالح «هاتايسبور» والمدير الرياضي للفريق التركي تانر سافوت، من بين العالقين تحت أنقاض هذا المبنى.

خان: من الجيد رؤية المساجد في «لندن» تجمع الأموال

وفي المملكة المتحدة، دعا عمدة العاصمة «لندن» صديق خان، إلى تنظيم حملات للتبرع في لمتضرري الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، معربا على «تويتر» عن شكره فريق رجال الإطفاء التابع للمدينة على مشاركتهم في عمليات البحث والإنقاذ في تركيا.

وأضاف خان، أن من الجيد رؤية المساجد في جميع أنحاء «لندن» تجمع الأموال بعد صلاة الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الصحة العالمية: سوريا تواجه الآن كارثة أخرى

من جانبها، حذرت منظمة «الأمم المتحدة»، الزلزال المدمر قد يكون شرد 5.3 مليون شخص في سوريا، وقالت «مفوضية اللاجئين»، إن المفوضية تركز على توفير الملجأ والإغاثة كالخيام والأغطية البلاستيكية والبطانيات الحرارية.

وكان مدير الطوارئ في منظمة «الصحة العالمية» مايك راين، أكد جهوزية المنظمة لإرسال كميات كبيرة من الإمدادات التي عرقلتها قيود لوجستية، محذرا من أن سوريا تواجه الآن كارثة أخرى في فقدان الأرواح بسبب نقص المعدات الطبية.