دنيا سمير غانم تنشر صورة لوالديها: «اللهم ارحم من كانوا السند والأمان»

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالديها الراحلين عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «اللهم ارحم من كانوا السند و الأمان في الدنيا واغفر لهم واجعلهم منعمين بجنتك يا أرحم الراحمين».

مسلسل ومسرحية لدنيا سمير غانم

وتستعد دنيا سمير غانم للظهور في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل حيث تواصل التحضيرات لمسلسلها الجديد، وهو مكون من 15 حلقة، بعد غياب 3 أعوام عن المشاركة في موسم ويُشارك فيه بيومي فؤاد، ومحمد سلام وسلوى خطاب وآخرين، وهو من إخراج إسلام خيري، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وتقدم حاليًا دنيا سمير غانم مسرحية آنستونا ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، ومريم السكري، وبسنت صيام، وعمرو عبد العزيز، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي وإخراج خالد جلال.

وحققت دنيا سمير غانم نجاحا كبيرا بالعرض المسرحي آنستونا والذي لاقى إشادات الجمهور.

وجرى طرح تذاكر العرض على 5 فئات، الأولى قيمتها 250 جنيها والثانية بمبلغ 400 جنيه، والثالثة 550 جنيها، والفئة الرابعة بمبلغ 750 جنيها، والأخيرة بـ1250 جنيها.