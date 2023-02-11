ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية في أسيوط بسبب خلافات أسرية

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ووفاة وإصابة بعض من أطرافها بدائرة المركز.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين وفاة «ربة منزل» إثر إصابتها بطلق ناري بالرأس، وإصابة كلٍ من «مزارع شقيق المتوفاة بطلق ناري، توفى أثناء تلقيه الإسعافات – والدة المتوفاة - ونجل عمومتهم بطلقات نارية» وتم نقلهم لأحد المستشفيات.

زوج المتوفاة وراء ارتكاب الواقعة

وبسؤال المصابان، ووالد المتوفاة «عامل – مقيم بدائرة المركز» اتهموا زوج المتوفية «مزارع – مقيم بذات الناحية» بالتعدي عليهم بسلاح ناري كان بحوزته أثناء تواجدهم بمنزلهم بذات الناحية؛ بسبب خلافات أسرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته «بندقية آلية - 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار»، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.