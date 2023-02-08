حكاية مقتل شاب في القاهرة بضربة قاتلة.. «خلافات قديمة مع الجاني»

داخل أحد شوارع منطقة الشرابية بالقاهرة، جثة لشاب ملقاة أرضًا، وبعد دقائق كان رجال الشرطة متواجدين فى المكان، وبمناقشة شهود العيان وتفريغ الكاميرات الموجودة تبين أن ما حدث هو أن المجنى عليه «محمد» كان متوجهًا إلى عمله، وفي الطريق نشبت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص ليتلقى الضحية طعنة في صدره ويسقط أرضًا وسط بركة من الدماء ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

طعنة في الصدر

لم يمر كثيرًا من الوقت حتى ضبط رجال الشرطة المتهم، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وراح يعترف بجريمته أمام جهات التحقيق، مشيرًا الى أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب خلافات بينهما، واحتدم الخلاف إلى التشابك بالأيدي فحمل مطواة وسدد له طعنة بمنطقة الصدر فسقط الضحية أرضًا، وهرب حتى ضبطه رجال الشرطة.

وبعد تحقيقات أجرتها جهات التحقيق مع المتهم استمرت أكثر من 5 ساعات، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة للوقوف على ملابساتها.

كما أمرت جهات التحقيق باستدعاء شهود العيان حول الواقعة لسؤالهم، ونقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».