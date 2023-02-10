تفاصيل مقتل شاب المرج خلال مشاجرة: ضربة موت ونزيف في المخ

بينما كانت الحياة تسير بشكل طبيعي داخل إحدى شوارع منطقة المرج، في لحظة تفاجأ المارة بنشوب مشادة كلامية بين شابين تطورت إلى تشاجر بين الطرفين، وفي لحظة تدخل الأهالي، وقاموا بوقف التشاجر بين الطرفين، وتوجه كل منهما إلى منزله.

إعياء شديد ونقل إلى المستشفى

وقبل أن يصل أحد طرفي المشاجرة إلى منزله، شعر بحالة إعياء شديد وطلب من الواقفين حوله نقله إلى المستشفى، ليقوموا على الفور بحمله والتوجه به إلى مستشفى السلام.

نزيف في المخ

وبعد نقله بدقائق قليلة، وخلال محاولة الفريق الطبي إنقاذه بعد أن جرى تشخيصه بأنه يعاني نزيف في المخ، ولكن لم يمر سوى دقائق قليلة على تواجده داخل المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بالضربات التي تلقاها على رأسه والتي تسببت له في نزيف داخل المخ، وخرج الطبيب يخبر الأسرة بأن محمد صاحب الـ30 عامًا قد توفى لترتفع صرخات الأسرة في طرقات المستشفى.

وانتقلت جهات التحقيق، وناظرت جثمان المجني عليه وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

كما تجرى جهات التحقيقات تحقيقاتها فى الواقعة، و أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المشاجرة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار طرفي المشاجرة.