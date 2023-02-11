هطول أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة في بورسعيد اليوم

شهدت محافظة بورسعيد أمطار رعدية صباح اليوم السبت، بالتزامن مع نزول العاملين إلى وظائفهم، وذلك بعد غياب الأمطار عن المحافظة أمس.

طقس بورسعيد شديد البرودة

كما شهدت بورسعيد موجة برد شديدة مساء أمس واليوم، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 7 درجات ليلا ووصلت نهاراً إلى 9 درجات.

وأعلن بيان لهيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بورسعيد اليوم أمطار رعدية ضمن موجة الطقس شديدة البرود على شمال البلاد.

غرفة عمليات لمتابعة الطقس

على الجانب الآخر أعلن الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، أن غرفة عمليات الطقس في الحي تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس بالتنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة بورسعيد وهيئة الأرصاد الجوية، موضحا أنه تم إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة التي هطلت على بورسعيد، كما انتشرت سيارات الفاكيوم والنافوري بالشوارع لسحب مياه الأمطار، وعمال النظافة للقيام بأعمالهم في النظافة وتسليك بالوعات الصرف الصحي ورفع مياه الأمطار في مختلف مناطق الحي.

يأتي ذلك بمشاركة فريق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة وأدوات ومعدات الحي، تنفيذاً للخطة الشاملة لرفع كفاءة كافة مناطق وشوارع الحي.