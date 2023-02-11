أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت.. غزيرة في الإسكندرية ومطروح

على مدار الساعات القليلة الماضية تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وتتواجد بكثرة في سماء الإسكندرية ومرسى مطروح والضبعة والعلمين وسيدي عبد الرحمن والسلوم ومناطق من سواحل شمال الدلتا، ما يشير إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق المختلفة، ما جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم السبت، وتعلن أماكن سقوط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح التي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم.. غزيرة بعدة مناطق

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أماكن سقوط الأمطار اليوم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية، وتكون متوسطة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، وتمتد مساء لمناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لنشاط الرياح الذي يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتسجل درجات الحرارة العظمى انخفاض، إذ تسجل القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية، فيما يسجل الوجه البحرى 17 درجة مئوية أيضا، وبالنسبة بلسواحل الشمالية فتسجل 15 درجة مئوية، أما بالنسبة لشمال الصعيد فتسجل 19 درجة مئوية، ويسجل جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.