3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية في حي الضواحي ببورسعيد

نشب حريق كبير صباح اليوم السبت، في شقة سكنية بعمارة بمنطقة زمزم في حي الضواحي ببورسعيد، بسبب ماس كهربائي في الصالة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو اختناقات.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، يفيد باندلاع حريق كبير في شقة سكنية بالدور الخامس بعمارات زمزم السكنية بحي الضواحي.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى العمارات السكنية المجاورة، كما يجري رجال الإطفاء إخماد الدخان بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى.

وانتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

عدم رصد حالات اختناق أو إصابات

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة ببورسعيد، أنه جرى إرسال 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ولم يتم رصد حالات اختناق أو إصابات حتى الآن ناتجة عن الحريق.

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحريق، حيث تبين من المعاينة الأولية أنه اندلع بسبب ماس كهربائي.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.