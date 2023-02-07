ضبط مدير مطبعة بتهمة تزوير 150 ألف بطاقة ضمان لأجهزة المحمول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المدير المسئول عن إحدى المطابع، الكائنة في دائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بإدارة المطبعة بدون ترخيص، وطباعة استيكر لإحدى الشركات، لضمان أجهزة المحمول، بدون تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.

150 ألف ضمان مزور

بتفتيش المطبعة المشار إليها عُثر على 150 ألف استيكر ضمان خاص لإحدى شركات الهواتف المحمول، بدون تفويض من أصحاب الحقوق، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائه، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.