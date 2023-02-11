إنذار أخير للمحلات العاملة بدون تراخيص في الغردقة.. محاضر للمخالفين

شنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه رئيس المدينة عدة حملات تفتيشية على المنشآت والمحلات التجارية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ووجهت الحملة إنذارَا أخيرًا للمحلات التي تعمل بدون ترخيص أو منتهية التراخيص، بسرعة التوجه للحي المختص لاستيفاء كافة أوراق التراخيص.

حملات تفتيشية وإنذار للمحلات غير المرخصة

جاءت الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الإدارة الصحية، والأمن الصناعي، والتموين، وتراخيص محلات، والبيئة، وتحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة، وحذرت بتلافي الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الصحية و البيئية والأمن الصناعي واستخراج التراخيص في أسرع وقت وعمل الإنذارات كتابية للمحلات غير المرخصة.

تحرير محاضر للمحلات المخالفة في الغردقة

وأسفرت الحملات التي أشرف عليها رئيس مدينة الغردقة عن تحرير 6 محاضر نظافة عامة لبعض المحلات و 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، كما تم المرور على 12 محلاً تجاريًا منها مطاعم وكافيهات ومحلات ملابس وسوبر ماركت لضبط الأسعار بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.