جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب 31 عملة أثرية

تمكن رجال جمارك مطار الغردقه الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة، مدير الإدارة بالتنسيق مع اداره البحث الجنائى بمطار الغردقه، من ضبط محاوله تهريب عدد من تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار والتصدير.

إخبارية سرية كشفت عن عملية التهريب

توافرت معلومات بناء على اخباريه سريه مقدمة من إدارة البحث الجنائى مفادها محاولة راكب مغادر إلى زيورخ على رحله إير فايس تهريب عدد من العملات الأثرية.

وكلف هيثم خلف الله المشرف على صالة السفر بمطار الغردقة علاء إدريس مأمور الجمرك المعين لصالة السفر بتفتيش حقائب الراكب في حضور أحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي فتبين وجود 31 عملة معدنية أثرية نادرة ترجع إلى العصر الروماني واليوناني والبيزنطي بناء على تقرير ومعاينة وحدة الآثار بمطار الغردقة الدولي وتم الجرد بمعرفة كل من بسام يحيى ومحمد مهران وإبراهيم عبد الحكيم بحضور مصطفى جنيدي وعصام عباس من الأمن الجمركي

تحرير محضر جمركي وإحالة الراكب للنيابة العامة

ومن جانبه قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونيهوتحرير محضر ضبط رقم 5 لسنه 2023 وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية. لمخالفة الواقعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.