وزير البيئة التركي: تضرر 12 ألف مبنى جراء الزلزال

قال وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم، إن عدد المباني المنهارة أو المتضررة بشكل كبير في عموم المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر12 ألفًا و141 مبنى، مشيرا في مؤتمر صحفي بولاية «غازي عنتاب»، إلى أن السلطات في بلاده، تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان بتاريخ البلاد في 10 ولايات تضررت بزلزال تركيا المدمر.

من جانبها، شاركت فرق إنقاذ من دول مختلفة في عمليات البحث ورفع الأنقاض جراء زلزال تركيا المدمر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

فريق التدخل الفلسطيني ينتشل 5 جثث في تركيا

وانتشل الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة انتشل 5 جثث في تركيا، وجثة واحدة في مدينة «جبلة» شمال غرب سوريا من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن مهمة فريق التدخل ستستمر لمدة 9 أيام، مشيرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تركز جهود الإغاثة في مناطق مختلفة جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا.