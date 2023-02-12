«الجنايات» تستكمل محاكمة المتهم بقتل «محامي كرداسة» اليوم

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل المجني عليه المحامي «بنداري حمدي»، والمعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة».

قتل محامي كرداسة والتربص له

وبعد أن انتهت النيابة العامة، من التحقيق مع المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية»، وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في ديسمبر من العام الماضي 2022، للمجني عليه بنداري حمدي المحامي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، بعد أن تربص له في دائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، ونفذ مخطط كان قد أعده مسبقًا للتخلص منه.

إطلاق وابل من الأعيرة النارية على المجني عليه

وأضافت النيابة العامة في تحقيقاتها، أن المتهم بعد أن تربص للمجني عليه بنداري حمدي، انتظر حتي تحينت له الفرصة وأطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية والتي أودت بحياته في الحال، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة المتهم لسلاح ناري

كما أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري بدون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.

خلال التحقيقات التي أُجريت مع المتهم، كشف عن أن الدافع لارتكابه جريمة القتل في حق المجني عليه بنداري حمدي «محامي كرداسة»، هو خسارة الأخير لكل القضايا التي وكله فيها وبيعه لخصومة «زوجته وأسرتها» واتفاقه معهم عليه.