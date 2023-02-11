«معيط» يشارك في منتدى المالية العامة وجلسة «تمويل المناخ» بقمة بدبي

يُشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، غدًا الأحد، فى المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية، فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويرأس الجلسة الرابعة، المقرر انعقادها بعنوان: «تمويل الاحتياجات المالية: فرص تعزيز الإيرادات الداخلية» التى تناقش ما يواجه السياسات المالية بالمنطقة العربية من تحديات، في ظل القضايا البيئية والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

التحديات الاقتصادية العالمية في مجال التمويل

يطرح الوزير، الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية خاصة فى مجال التمويل، بما يُسهم فى الحد من الآثار السلبية المعقدة التى تشابكت فيها تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب بأوروبا، إضافة إلى ما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات أخرى.

ويعرض وزير المالية، استراتيجية إدارة المالية العامة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، وفرص تعزيز الإيرادات الداخلية.يستعرض الوزير، جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات والتدابير اللازمة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، موضحًا الإجراءات المتخذة لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ ليصبح قاطرة التنمية الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

جلسة رفيعة المستوى حول تمويل المناخ ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات

ويشارك الوزير، في جلسة رفيعة المستوى حول تمويل المناخ ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التى تبدأ أعمالها بعد غد الإثنين فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويعقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه بالدول الشقيقة، ويلتقى أيضًا مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد الرحمن الحميدى رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى.