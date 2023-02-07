«الرقابة المالية» تعلن عن وظائف حكومية لخريجي 5 كليات.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حاجتها لبعض المؤهلات العلمية لشغل بعض الوظائف بنظام التعاقد، وذلك لخريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية وهندسة وحاسبات ومعلومات وحقوق وتجارة.

ووفقا لما قالته الهيئة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، فإنه في إطار استكمال البنية المؤسسية للهيئة العامة للرقابة المالية ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن حاجتها لبعض المؤهلات العلمية لشغل بعض الوظائف بنظام التعاقد، وذلك على النحو التالي:

المؤهلات المطلوبة

- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية قسمي الاقتصاد والإحصاء.

- بكالوريوس هندسة، أو حاسبات وتكنولوجيا المعلومات خبرة في أحد المجالات التالية:

C# developerJunior Oracle Apex developerSenior Oracle Apex DeveloperSenior Technical Support.

- بكالوريوس تجارة في تخصصات «علوم اكتوارية، وإدارة اعمال لغة إنجليزية».

- ليسانس حقوق «لغة إنجليزية، وعربية»

- مؤهل عالي مناسب وحاصل على شهادة معتمدة Social media graphic designer.

الشروط العامة المطلوب توافرها في المتقدم.

- أن يكون مصري الجنسية ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

- الحصول على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات المعتمدة بتقدير «جيد جداً» على الأقل ويفضل الحاصلين على مؤهلات أعلى.

- يفضل من لديه خبرة عملية مع تقديم ما يثبت ذلك.

- أن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامه «كتابة، وتحدث»، وإجادة تامه لاستخدام الحاسب الآلي.

- أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة ولا يكون قد سبق فصله من عمل سابق مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديث.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما في تاريخ الإعلان.

- يتم تحديد كل وظيفة طبقاً للمؤهل العلمي وكذا الخبرة في المجال.

- ينتهي التقديم في نهاية يوم عمل الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

- للتقدم برجاء اضغط هـــنا.