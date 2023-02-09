شركة «تذكرتي» توقع اتفاقية تعاون مع شركة «سيمبل» للحلول والتكنولوجيا المالية

وقعت شركة تذكرتي وسيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية بروتوكول تعاون بينهم وذلك لتسهيل عملية شراء التذاكر الخاصة بجميع الأحداث الرياضية والترفيهية التي تنظمها شركة تذكرتي عن طريق تقسيط عمليات الشراء وإتاحة الفرصة لجميع عملائها للحضور والاستمتاع بالفعاليات والعروض المقامة كافة.

وقد صرح السيد حسين عفيفي، مدير التسويق الذي قام بتوقيع الاتفاقية ممثلا لشركة تذكرتي أن الشركة تؤكد لعملائها أنها تسعي دائما لتقديم أفضل مستوى للخدمات كافة.

ومن جانبه، أكد السيد محمد الشبراوي المدير التنفيذي لشركة سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية "نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة تذكرتي وأكد أن الشركة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.