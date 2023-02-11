«تموين المنوفية»: نستعد لحصاد 85 ألف فدان قمح.. والأسعار مُرضية للفلاح وحوافز أخرى

قال أسامة عز الدين، وكيل مديرية التموين بالمنوفية، إن المديرية تستعد لاستقبال موسم توريد القمح خلال الأشهر المقبلة من خلال متابعة الصوامع والتجهيزات على كافة المستويات، موضحًا أن المساحات المزروعة هذا العام حوالي 85 ألف فدان في المنوفية وفق إخطار مديرية الزراعة .

سعر القمح هذا العام مرضي للفلاحين

وأضاف وكيل مديرية التموين بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سعر القمح هذا العام سوف يكون مُرضى بشكل كبير للفلاحين، متوقعا وجود حوافز جديدة للتشجيع للفلاحين على توريد القمح، حيث إن الفلاح الذي يورد نسبة مرتفعة من القمح؛ يحصل على «ردة خشنة» بما يوازي 200 جنيه .

وأشار إلى أن الفلاح الذي يورد القمح يكون دائمًا هو المستفيد، حيث يحصل على مبالغ كبيرة، ثم الحصول عليه في صورة خبز مُدعم مجاني، مؤكدًا أن أسعار السلع المدعمة مثل الخبز ثابت كما هو بدون أي تعديل.

الحصول على قيمة القمح خلال يوم أو اثنين

وأكد «عز الدين» أن سعر أردب القمح سوف يصل إلى 1250 جنيهًا، حسب بيان مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الفلاح يذهب بالقمح إلى الصومعة ويأخذ مستحقاته المالية في خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.