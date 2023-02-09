قناة الحياة تنشر تقريرا عن مساعدات جمعية الأورمان المقدمة لإحدى قرى المنوفية

نشر برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا عن تقديم المساعدات العينية من جمعية الأورمان في قرية «زاوية الناعورة» بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

توزيع مساعدات على 500 مستفيد

قال عادل درغام، مدير مكتب الأورمان في المنوفية، إنه جار توزيع المساعدات العينية على قريتي «زاوية الناعورة» و«جزيرة الحجر» و6 عزب بواقع 500 مستفيد عبارة عن طن لحوم و500 بطانية.

وأوضح عصام الملاح، رئيس جمعية تحفيظ القرآن في زاوية الناعورة، أن الجمعية أقامت العديد من الأنشطة في قرية زاوية الناعورة، إذ أنها تقدم قروضا حسنة للمشروعات الصغيرة.

وأضافت إحدى السيدات: «الناس يساعدوننا في كل حاجة بيجبوا لنا بطاطين ولحمة وكراتين»، وأشارت أخرى: «الأرامل بيحصلون على بطاطين ولحمة وقروض».

المواطنون يوجهون الشكر للجمعية

وأشارت: «نوجه الشكر لجمعة الأورمان ساعدتني، وكنت بطلع على الجبل أشتغل، والجمعية أعطتني كشك وتلاجة وبضاعة وعداد كهرباء والحمد لله بأكل عيالي من الكشك».

وأضافت أخرى: «نشكر المؤسسة على مساعدة الناس، وبتنزل وبتشوف الحالات على الأرض».