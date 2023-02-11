نضال الشافعي: «حكاية روليت» تحمل نصائح للأزواج.. وتعيد لحياة الفنان خصوصيتها

قدم الفنان نضال الشافعي، مؤخرا، واحدة من الحكايات الناجحة ضمن حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، وحملت اسم «روليت» وقدمها مع الفنانة نجلاء بدر، في توليفة مميزة تفاعل معها الجمهور.

توجيه نصيحة للمتزوجين

وقال الفنان نضال الشافعي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه أثناء التحضير لحكاية روليت، كان لديهم بعدان يريدون توصيلهما للجمهور من المسلسل، وكان التركيز على البعد الأول وهو تناول حياة الزوجين وتوجيه نصيحة للمتزوجين: «بنقول لأي زوجين لازم تخلوا بالكم من بعض، ما ينفعش لما يكون فيه غلط مهما كان، صغير أو كبير، نخبيه على الطرف التاني، ده ممكن يهد بيوت وأسر».

نضال الشافعي: حكاية روليت تعيد للفنان خصوصيته

وعن البعد الثاني الذي تناولته «حكاية روليت»، قال نضال الشافعي، إن المسلسل أعادوا طرح حياة الفنان بأنه إنسان له حياة خاصة ومشاكل وأزمات من الممكن أن يمر بها، خاصة أننا مؤخرا للأسف أصبحت كلمة حياة الفنان مستهلكة وفضفاضة.

يذكر أن حكاية روليت شارك فيها عدد من الفنانين منهم نضال الشافعي ونجلاء بدر.