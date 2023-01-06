مواعيد عرض حكاية روليت على قناة cbc.. بطولة نضال الشافعي ونجلاء بدر

ينطلق عرض الحكاية الثانية من مسلسل في كل أسبوع حكاية، والتي تحمل اسم روليت، مساء غد السبت في تمام الساعة الثامنة، على شاشة قناة cbc، بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي.

تفاصيل حكاية روليت

وتناقش الحكاية الجديدة مشكلات الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما محمود الوكيل ويقوم بدوره نضال الشافعي وزوجته الممثلة شيرين زاهر وتقوم بدورها نجلاء بدر، حيث يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهى وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود إن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.

حلقات منفصلة متصلة

يذكر أن مسلسل في كل أسبوع حكاية، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، ما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة.

ولا يخلو المسلسل من الجانب الكوميدي والرومانسي، ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به، ويعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة، وفي الحادية عشر مساء على قناة cbc دراما.