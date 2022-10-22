أليك بالدوين يحيي ذكرى رحيل المصورة هالينا هايتشنز.. قتلها بالخطأ

أحيا الممثل الأمريكي أليك بالدوين ذكرى وفاة مديرة التصوير هالينا هايتشنز، والتي رحلت في 21 أكتوبر 2021، متأثرة بإصابتها بعيار ناري انطلق بالخطأ من مسدس «بالدوين» أثناء التدريب على أحد مشاهد فيلم «Rust»، والذي كان يتم تصويره في ولاية نيومكسيكو، حيث كان يضم المسدس ذخيرة حية رغم إبلاغ الممثل أنه يحمل طلقات فارغة، وفقا لتصريحاته السابقة.

ونشر أليك بالدوين صورة لمديرة التصوير التي رحلت عن عمر يناهز 42 عاما، وهي جالسة خلف الكاميرا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، واكتفى بتعليق مقتضب: «مر اليوم عام»، وتفاعل عدد كبير من الفنانين والجمهور مع المنشور، حيث علق الممثل ليزلي جوردان في تعليق: «ابق قويا يا صديقي.. أفكر فيك وفي كل من تأثروا بهذا الحادث المروع»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

التحقيق مازال مستمرا بعد عام على قتل هالينا هاتشنز

لا يزال التحقيق الجنائي في الحادث مستمرا ولم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن، حيث قام «بالدوين» ومع شركة إنتاج الفيلم بتسوية دعوى قضائية رفعها ماثيو هاتشنز زوج المصورة الراحلة في وقت سابق من هذا العام، والذي انضم إلى فريق عمل الفيلم بعد ذلك كمنتج تنفيذي، الذي أوضح في بيان صحفي: «ليس لدي مصلحة في الانخراط في تبادل الاتهامات أو إلقاء اللوم على المنتجين أو السيد بالدوين، نعتقد جميعًا أن وفاة هالينا كانت حادثًا مروعًا، وأنا ممتن لأن المنتجين والمجتمع الترفيهي قد اجتمعوا معًا للإشادة بعمل هالينا النهائي».

استئناف تصوير فيلم «Rust» يناير المقبل

وتزامنا مع ذكرى وفاة مديرة تصوير «Rust»، قررت شركة الإنتاج استئناف تصوير الفيلم في يناير المقبل، ولكن يتم البحث حاليا عن موقع تصوير جديد بعيد عن نيومكسيكو، بسبب صعوبة العودة إلى نفس المكان الذي شهد الحادث، ويتم البحث حاليا عن مواقع أخرى ولكن تعتبر كاليفورنيا هي الأرجح، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن ميلينا سبادوني، محامية شركة الإنتاج.