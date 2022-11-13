تطورات في قضية مقتل مديرة تصوير فيلم «راست» على يد أليك بالدوين

شهدت عاصمة السينما الأمريكية «هوليوود»، خلال الساعات القليلة الماضية، تطورا في قضية مصرع هالينا هاتشينز، مديرة تصوير فيلم «راست» بسبب إطلاق النار المميت من مسدس كان الممثل الأمريكي أليك بالدوين يستخدمه في التدريب على أحد المشاهد.

ورفع الممثل الأمريكي أليك بالدوين دعوى قضائية في محكمة مقاطعة «لوس أنجليس العليا» بكاليفورنيا، على مسؤولة الأسلحة، هانا جوتيريز ريد و3 آخرين من أفراد طاقم التصوير بسبب إطلاق النار المميت الذي شهده موقع تصوير فيلم «راست»، الذي أسفر عن مصرع مديرة التصوير هالينا هاتشينز.

وفي أغسطس الماضي، ألقى الممثل الأمريكي أليك بالدوين، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، بالمسؤولية عن مصرع مديرة التصوير هالينا هاتشينز، على هانا جوتيريز ريد والمساعد الأول للمخرج ديف هولز.

وضمت الدعوى الجديدة التي رفعها الممثل الأمريكي أليك بالدوين، كل من المساعد الأول للمخرج ديف هولز وموردة المعدات سيث كيني ومسؤولة المعدات سارة زاكري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الممثل الأمريكي أليك بالدوين: الإهمال هو الذي تسبب في المأساة

وكانت هاتشينز، لقيت مصرعها في 21 أكتوبر 2021، برصاصة انطلقت من مسدس كان الممثل الأمريكي أليك بالدوين يستخدمه في التدريب على أحد المشاهد خلال التصوير بالقرب من «سانتا في» بولاية «نيو مكسيكو» الأمريكية.

وأشار الممثل الأمريكي أليك بالدوين، في الدعوى الجديدة، إلى أن الإهمال هو الذي تسبب في المأساة، مطالبا بتعويضات عن الحزن الشديد الذي يعاني منه جراء الحادث.

اتفاق بالدوين مع عائلة هالينا هاتشنز

من جانبه، قال جيسون بولز، محامي مسؤولة الأسلحة، هانا جوتيريز ريد، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الممثل الأمريكي أليك بالدوين، مسؤول عن المأساة.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الممثل الأمريكي أليك بالدوين، التوصل إلى اتفاق مع عائلة هالينا هاتشنز، وأعرب في ذلك الوقت، عن امتنانه لكل من ساهم في حل القضية المأسوية والمؤلمة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن الاتفاق يسقط الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة هالينا هاتشنز على بالدوين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.