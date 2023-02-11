متحف السويس: الفراعنة كانوا يأكلون الفول.. و«العدس» طعام بناة الأهرامات

بالتزامن مع اليوم العالمي للبقول، الذي يوافق 10 فبراير من كل عام، قال متحف السويس، اليوم، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إن المصريين القدماء لهم تاريخ طويل مع المحاصيل البقولية، ولا زلنا نسير على درب الأجداد في تناول البقوليات الغنية بالفوائد العديدة، ومن هذه الأطعمة البقولية الغنية بالفوائد التي كان المصري القديم حريص على تناولها، الفول، الذي يعُد من الأطعمة الشعبية التي عرفت في مصر القديمة.

«العدس» طعام بناة الأهرامات

وأضاف المتحف في منشوره: «شهدت جدران المعابد والمقابر المصرية نقوشا للمحاصيل الزراعية التي تقدم للإله آمون، ومنها زكائب الفول، وكذلك العدس الذي يعد من الأطعمة الشعبية المعروفة في فصل الشتاء باختلاف أنواعه وطرق تحضيره، فعرفت زراعته واستخدم بوفره كغذاء للمصريين القدماء، حيث كان يقدم كطعام لبناة الأهرامات من العمال والفنيين، وكانت تصرف للعمال وجبة غذائية متكاملة من العدس والبصل والتمر».

الترمس من البقوليات المفضلة عند المصري القديم

ومن بين البقوليات أيضًا يبرز الحمص كطعام بعد تمليحه، وهو ما يُعرف الآن باسم الملانة، وكذلك الترمس الذي كان يُؤكل بعد نقعه في الماء وتمليحه، وكانت له أهمية كبيرة في كثير من الأغراض الطبية، إضافة إلى إقبال المصريين القدماء على تناول اللوبيا والبسلة لفوائدهما الغذائية والصحية، لذلك أصبحت البقول من الأغذية الرئيسية لقدماء المصريين.