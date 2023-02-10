10 معلومات عن حياة المصريين القدماء.. «لعبوا المصارعة والملاكمة والكرة»

حلّ الدكتور حسين عبدالبصير الآثار بجامعة القاهرة ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، ضيفًا على الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة DMC، تحدث خلالها عن أسرار الحياة الاجتماعية في عصر مصر القديمة.

وفي هذا التقرير، تستعرض أبرز 10 تصريحات لـ حسين عبدالبصير:

1-الحب كان القيمة العظمى للمجتمع المصري القديم، فكل شيء بني عليه، مثل حب الحياة الأخرى وحب الإنشاء وحب التعمير وحب الملك، وحب العبادة وحب الأسرة والحب بين الزوج والزوجة.

2-قصائد الحب في مصر الحديثة ظهرت في الدولة الحديثة، وذلك في عهد الرعامسة، أي رمسيس الثاني وخلفائه، في منطقة دير المدينة، أي البر الغربي لمنطقة الأقصر.

3-الزواج كان إمرا عظيما، وكان يشهد عليه 16 شخص، حتى لا ينفرط عقد الزواج.

4-الزواج في مصر القديمة كان شيئا مدنيا بحتا، ولا علاقة للمعبد به، ولم يكن إداريا، حيث لم تكن الوثائق تُسجل.

5-في أحيان كثيرة كانت تخطب الفتاة زوجها، وكان لها الحرية في الزواج، ولم تكن مقهورة.

6-الأب كان عماد الأسرة وسيدها والمسيطر والمهيمن وكان يجلب الرزق.

7-الأم كان لها أدوار عديدة، مثل أنها كانت سيدة البيت، وكان لها كل الاحترام وملكيتها الخاصة، ولم يكن اسمها يسقط عنها اسمها بمجرد الزواج، وكانت المسؤولة عن كل أعمال المنزل.

8-عند الطلاق، كانت يرصد للزوجة عددا كبيرا من أشولة الغلال، بواقع 36 شوال، وكانت تحصل على الفضة من الزوج أيضا.

9-الخلع كان متاحا في مصر القديمة، وكان هناك ما يشبه محكمة الأسرة في هذه الفترة.

10-مصر القديمة سبقت في عدد من الأنشطة الرياضية، ولعب المصريون القدماء المصارعة والملاكمة والكرة والسباحة وركوب الخيل والهوكي، والشطرنج.