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غرفة السياحة: زيادة الإقبال على زيارة المعابد والمتاحف في أسوان

كتب:

عبده أبوغنيمة
03:20 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
معابد أسوان

معابد أسوان

قال خيري محمد علي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إقبال السياح الأجانب على زيارة المعابد والمتاحف والمناطق الأثرية بأسوان منذ النصف الثاني من شهر يناير الماضي وحتى الآن كان مرتفعا للغاية، لافتا إلى أن غالبية الزيارات بأسوان تركزت بمعبدي أدفو وأبي سمبل.

لا توجد غرف شاغرة بفنادق اسوان حاليا

وأضاف لـ«الوطن»، أن تلك الزيارات أحدثت حالة من الانتعاشة بالمناطق الأثرية والثقافية بمدن الصعيد السياحية ولاسيما بالأقصر وأسوان، موضحا أن نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة ارتفعت أيضا بشكل كبير خلال ذات الفترة.

وتابع: نسب الإشغال خلال إجازات منتصف العام الدراسي بأسوان بلغت نحو 100% وذلك بسبب وجود أعداد جيدة من المواطنين المصريين إلى جانب السياح الأجانب، لافتا إلى أنه لا توجد أي غرف شاغرة بفنادق أسوان حاليا.

وأشار إلى أن نسب الإشغال بفنادق أسوان العائمة والثابتة لديها حجوزات مستمرة حتى شهر مارس المقبل، موضحا أن هناك العديد من شركات السياحة الأجنبية قامت بحجز رحلات لسائحيها إلى مدن الصعيد السياحية ولا سيما الأقصر وأسوان حتى نهاية شهر مارس 2023.

شهر مارس المقبل سيشهد قدوم السياح الصينين

ومن جهته قال سمير عبدالوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إن شهر مارس المقبل سيشهد قدوم أعداد جيدة لزيارة المدن الثقافية والأثرية مثل القاهرة والأقصر وأسوان خاصة مع بداية قدوم السياح الصينين والهنود إلى مصر.

وأضاف لـ«الوطن» أن ارتفاع نسب إقبال السياح على زيارة الأقصر وأسوان والقاهرة خلال الموسم السياحي الشتوي الجاري تسبب في حدوث انتعاشة كبيرة في عمل المرشدين السياحيين وقلل من نسب البطالة، موضحا أن أي زيادة في الحركة السياحية الوافدة للمدن الأثرية والثقافية المصرية تنعكس بشكل إيجابي على عمل المرشدين السياحيين.

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