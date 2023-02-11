أمطار رعدية غزيرة تضرب 5 مدن في مطروح.. ووقف سروح الصيد بالمواني (صور)

سقطت أمطار غزيرة على محافظة مطروح، منذ قليل، في المدن الواقعة شرق مدينة مرسى مطروح على حدود محافظة الإسكندرية، وتحديدا في مدينة الحمام والعلمين والضبعة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة، والقرى والمناطق السكنية بطول 300 كيلومتر على الساحل الشمالي الغربي.

حالة الطقس اليوم في مطروح

وتأتي حالة الطقس اليوم في محافظة مطروح تزامنا مع موجة الطقس السيئ، والتي تتعرض لها البلاد في مختلف المحافظات، خاصة على السواحل الشمالية والسواحل الشمالية الغربية ومحافظات وجه بحري وبعض محافظات القناة، والمتوقع سقوط أمطار بها طبقاً للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

توقف سروح الصيد في مطروح

وقال نصر الله عبد اللطيف الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمحافظة مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن النوة التي تتعرض لها محافظة مطروح والسواحل الغربية للبلاد أثرت على حالة البحر والتي تشهد عدم استقرار منذ عدة ساعات، ما أدى إلى توقف حركة الصيد وعدم خروج المراكب في جميع المواني، وهي ميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مرسى مطروح الغربي وميناء السلوم، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج والمد والجزر ووجود نشاط للرياح، مع سقوط أمطار، وذلك لحين استقرار حالة البحر مرة أخرى.