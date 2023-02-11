بعد قليل.. انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة في مسجد الحسين

تعقد الجلسة الخامسة للختمة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء اليوم السبت

الاهتمام بقراءة القرآن الكريم

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، برئاسة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وحضر من القراء كل من: القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد على الطاروطي، والقارئ الشيخ كارم الحريري.

تلاوة مجودة

وستبدأ التلاوة المجودة من قوله تعالى: «قُلْ ‌أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» (آل عمران: 15).