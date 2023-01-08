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انطلاق مقرأة كبار القراء برواية حفص من مسجد الإمام الحسين «فيديو»

كتب:

محمد عزالدين
12:45 ص | الأحد 08 يناير 2023
مسجد الحسين

مسجد الحسين

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، معلقا: «اللهم أكرمنا بكرامة القرآن الكريم».

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أنّ مجالس القراءة من شأنها تشجيع الناس في الإقبال على حفظ القرآن وسماع الأصوات الحسنة، وتميزت مصر بعمالقة القراءة في الماضي ولديها في الحاضر من لا يقلون عبقرية عن السابقين.

وأضاف أن إقامة المقارئ القرآنية في ربوع مصر تأتي في إطار منهج الأوقاف الدعوي والتثقيفي الذي يتضمن الدروس الدينية وتحفيظ القرآن الكريم، واكتشاف الأصوات الحسنة وتقديمها للعالم وكذلك إعادة دولة الإنشاد الديني.

 

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